منتصف نهار التصويت الخاص: المشاركة 60% واقليم كوردستان الاعلى تصويتاً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد، عن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص، لغاية منتصف نهار اليوم.

وجاء في تقرير المفوضية، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة المشاركة بلغت كمعدل 60% في جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كوردستان".

وتصدرت مدن إقليم كوردستان نسب المشاركة، حيث جاءت أربيل ودهوك والسليمانية في الصدارة بأكثر من 75%، فيما تراوحت نسب المشاركة في محافظات الوسط والجنوب في بين 50 – 85 بالمئة.

واكد نبرد عمر، مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا في إقليم كوردستان، بلغت 77%".

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1,313,980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4,501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26,538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.