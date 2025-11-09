منتسبون في الداخلية يتحدثون عن "إجبار انتخابي".. و الخلية الأمنية والمفوضية تردان

شفق نيوز- بغداد

شكا عدد من منتسبي وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، من تعرضهم إلى "ضغوط وإجبار" من قبل بعض الضباط والقيادات الأمنية للتصويت لصالح قوائم وكتل محددة في الانتخابات البرلمانية، فيما ردت خلية الإعلام الأمني والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بـ"عدم صحة تلك الأنباء".

وقال عدد من المنتسبين، لمراسل وكالة شفق نيوز، إنهم "تلقوا توجيهات مباشرة من ضباطهم بضرورة انتخاب قوائم معينة".

وأشاروا إلى أن "بعض المنتسبين أبلغوا بشكل غير رسمي بأن عدم الالتزام بهذه التوجيهات قد يؤثر على وضعهم الوظيفي أو ترقياتهم".

وبهذا الصدد أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، لوكالة شفق نيوز، أن "الجميع يقفون على مسافة واحدة"، مشدداً على "عدم وجود أي عملية إجبار في التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية".

وأوضح أن "العملية تجري بانسيابية عالية وبحرية تامة وفق القناعات الشخصية لكل منتسب، وذلك ضمن أجواء يسودها الانضباط والتنظيم".

من المقابل، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند الصراف، للوكالة، إن "المفوضية حتى هذه الساعة لم تتلقَ أي شكوى بوجود أي ضغوطات تمارس على المنتسبين في الداخلية او غيرهم لانتخاب جهات محددة، والفريق الميدانية منتشرة في عموم مراكز الاقتراع وكذلك مراقبي الكيانات والمراقبين المحليين والدوليين".

وأكد أن "المفوضية تتعامل مع أي شكوى ترد اليه، وهناك لجان تحقيقية متخصصة تتابع وتدرس وتحقق بأي شكوى ترد اليها"، مبينا أنه "حتى الآن لا شكاوى، والتصويت الخاص يجري بانسيابية عالية دون أي ضغوطات وفق متابعة فرقنا الميدانية في مراكز الاقتراع في عموم البلاد".

وشرعت المراكز الانتخابية في عموم مناطق ومدن العراق، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لاستقبال الناخبين ضمن عملية الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة.

ويدلي عناصر القوات الأمنية بمختلف صنوفهم وتشكيلاتهم، إلى جانب النازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم في هذا الاقتراع، على أن يُجرى الاقتراع العام بعد غدٍ الثلاثاء.

ويبلغ عدد المشاركين في الاقتراع الخاص 1,313,980 ناخباً عسكرياً موزعين على 809 مراكز اقتراع تضم 4,501 محطة اقتراع، فيما يدلي 26,538 نازحاً بأصواتهم في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.

ويشارك نحو 170 ألف ضابط ومنتسب من وزارة الداخلية العراقية في تأمين المراكز الانتخابية خلال مرحلتي الاقتراع الخاص والعام.