منتسبون في الحشد العشائري بالأنبار يشكون من ضغوط للتصويت لصالح مرشح محدد

شفق نيوز- الأنبار

شكا عدد من المنتسبين في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، يوم الأحد، من تعرضهم لـ"ضغوط وإجبار" للتصويت لصالح أحد المرشحين المحسوبين على الحشد، مؤكدين أن التحاقهم بوحداتهم خلال الأيام الخمسة الماضية كان "إلزامياً" بهدف توجيههم في عملية الاقتراع.

وقال عدد من المنتسبين لوكالة شفق نيوز إن "الأوامر صدرت بالتحاق جميع العناصر منذ خمسة أيام دون استثناء، بحجة تنظيم العمل والمشاركة في التصويت الخاص، لكن الغرض الحقيقي كان توجيه المنتسبين للتصويت لصالح مرشح محدد يمثل الحشد".

وأضافوا أن "التحركات تمت بشكل منظم وتحت إشراف قيادات ميدانية، فيما جرى تهديد بعض المنتسبين بالإبعاد في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الانتخابية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع شكاوى مماثلة من عدد من منتسبي وزارة الداخلية العراقية بشأن تعرضهم لـ"ضغوط وإجبار" من قبل بعض الضباط والقيادات الأمنية للتصويت لصالح قوائم وكتل محددة في الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، أكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند الصراف، لوكالة شفق نيوز، أن "المفوضية حتى هذه الساعة لم تتلق أي شكوى بوجود ضغوط تمارس على المنتسبين في الداخلية أو غيرهم للتصويت لجهات محددة"، مبيناً أن "المفوضية تتعامل مع أي شكوى ترد إليها، وهناك لجان تحقيقية متخصصة تتابع وتحقق في أي بلاغ يقدم بهذا الشأن".

يذكر أن الحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم داعش، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة إذ تشكل بفتوى اصدرتها المرجعية الشيعية العليا في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق ومدن تقدر مساحتها بثلثي البلاد في أواسط عام 2014.