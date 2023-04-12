مناقشة الموازنة تنتقل إلى قصر السوداني

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية وتطبيق خطط رفع المستوى المعيشي وخفض نسب الفقر.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل المندلاوي وأعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الاجتماعية النيابية، وجرى خلال اللقاء تأكيد التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة، من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي.

وتناول اللقاء القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بآليات تطبيق القوانين التي تستهدف شريحة العاملين في القطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وتولّي مجلس الخدمة الاتحادي تهيئة فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والتأكيد على إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، خصوصاً ما يتعلق بمحور الخدمات ومحاربة الفقر.