سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مناقشات فرنسية عراقية حول المباحثات الايرانية السعودية في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T20:34:34+0000
مناقشات فرنسية عراقية حول المباحثات الايرانية السعودية في بغداد

شفق نيوز/ ناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، المباحثات الايرانية - السعودية التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد، كما اطلعها على التظاهرات التي تشهدها المنطقة الخضراء.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من نظيرته الفرنسية قدم خلاله التهنئة لها لمناسبة تسنمها منصبها وزيرةً للخارجية الفرنسية، متمنياً لها النجاح في مهام عملها، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان وفقاً للبيان، "الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس".

وأعرب الوزير العراقي عن "شكره إلى الحكومة الفرنسية لمواقفها الداعمة للعراق في مختلف المجالات، وأطلعها على الوضع الداخلي العراقي وما يشهده العراق من مظاهرات، مؤكداً أنها تمثل حالة تتعلق بالديمقراطية الناشئة والتي يمارسها أبناء الشعب العراقي وهي ضمن العملية السياسية في العراق".

كما بحث الوزيران عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، مؤكدين على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنب التصعيد الذي لن يخدم أي طرف.

وتطرق الوزيران إلى العلاقات الثنائية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحسنها في مجالات معينة، وأكد الجانبان على ضرورة إستمرار المباحثات التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية.

كما ناقش الوزيران مسيرة المفاوضات حول الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابية على أمن المنطقة، واستقرارها.

من جانبها وزيرة الخارجية الفرنسية قدمت خالص تعازيها إلى حكومة وشعب العراق بإستشهاد عدد من المواطنين جراء القصف الذي طال قرية سياحية في محافظة دهوك، مؤكدةً إلتزام فرنسا بدعم سيادة العراق بشكل كامل في سبيل ضمان أمنه وإستقراره.

وفي الختام وجه الوزير حسين الدعوة إلى الوزيرة الفرنسية لزيارة بغداد لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

related

الخارجية الفرنسية: الأعمال المزعزعة للاستقرار تزيد تمسكنا بسيادة العراق

Date: 2021-07-08 12:35:49
الخارجية الفرنسية: الأعمال المزعزعة للاستقرار تزيد تمسكنا بسيادة العراق

فرنسا تدعو الى اجتماع للتحالف الدولي بشأن "خطر" عودة داعش للعراق وسوريا

Date: 2019-10-17 11:10:34
فرنسا تدعو الى اجتماع للتحالف الدولي بشأن "خطر" عودة داعش للعراق وسوريا

صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

Date: 2020-10-19 08:42:48
صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

أوروبيون يقللون من طموح ماكرون في العراق: تحت رحمة النخبة الطائفية

Date: 2021-09-08 15:05:56
أوروبيون يقللون من طموح ماكرون في العراق: تحت رحمة النخبة الطائفية

فرنسا تدخل على خط احتجاجات العراق بدعوة ونصيحة

Date: 2019-11-07 09:51:17
فرنسا تدخل على خط احتجاجات العراق بدعوة ونصيحة

في أول لقاءات الكاظمي بباريس.. تعهد فرنسي بدعم العراق

Date: 2020-10-19 10:09:14
في أول لقاءات الكاظمي بباريس.. تعهد فرنسي بدعم العراق

فرنسا تؤكد أهمية تفعيل اتفاق سنجار واستمرار دعمها للايزيديين

Date: 2022-04-06 14:05:12
فرنسا تؤكد أهمية تفعيل اتفاق سنجار واستمرار دعمها للايزيديين

فرنسا تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق

Date: 2019-11-29 20:53:43
فرنسا تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق