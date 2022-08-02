مناقشات فرنسية عراقية حول المباحثات الايرانية السعودية في بغداد

شفق نيوز/ ناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، المباحثات الايرانية - السعودية التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد، كما اطلعها على التظاهرات التي تشهدها المنطقة الخضراء.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من نظيرته الفرنسية قدم خلاله التهنئة لها لمناسبة تسنمها منصبها وزيرةً للخارجية الفرنسية، متمنياً لها النجاح في مهام عملها، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان وفقاً للبيان، "الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس".

وأعرب الوزير العراقي عن "شكره إلى الحكومة الفرنسية لمواقفها الداعمة للعراق في مختلف المجالات، وأطلعها على الوضع الداخلي العراقي وما يشهده العراق من مظاهرات، مؤكداً أنها تمثل حالة تتعلق بالديمقراطية الناشئة والتي يمارسها أبناء الشعب العراقي وهي ضمن العملية السياسية في العراق".

كما بحث الوزيران عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، مؤكدين على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنب التصعيد الذي لن يخدم أي طرف.

وتطرق الوزيران إلى العلاقات الثنائية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحسنها في مجالات معينة، وأكد الجانبان على ضرورة إستمرار المباحثات التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية.

كما ناقش الوزيران مسيرة المفاوضات حول الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابية على أمن المنطقة، واستقرارها.

من جانبها وزيرة الخارجية الفرنسية قدمت خالص تعازيها إلى حكومة وشعب العراق بإستشهاد عدد من المواطنين جراء القصف الذي طال قرية سياحية في محافظة دهوك، مؤكدةً إلتزام فرنسا بدعم سيادة العراق بشكل كامل في سبيل ضمان أمنه وإستقراره.

وفي الختام وجه الوزير حسين الدعوة إلى الوزيرة الفرنسية لزيارة بغداد لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.