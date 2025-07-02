ممثل خامنئي لشفق نيوز: لا تراجع عن دعم المقاومة في العراق والمنطقة

شفق نيوز – البصرة

أكد مجتبى الحسيني، ممثل المرشد الإيراني الأعلى، علي الخامنئي في العراق، يوم الأربعاء، أن طهران لن تتراجع عن مواصلة دعم "فصائل المقاومة" في العراق والمنطقة الإقليمية، مشيراً إلى أن القدرات العسكرية للفصائل باتت تشكل "رعباً لخصومها".

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "قبة إسرائيل الحديدية وسلاحهم لم ينفعهم في الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تجهزت بما يرعب العدو ويكسر هيبته".

وأضاف أن "العدو ينفق أموال الآخرين على حرب خاسرة، فيما الجمهورية الإسلامية تعتمد على قدراتها الذاتية وموقفها المبدئي في مواجهة الاحتلال وأدواته".

وبيّن أن "المقاومة الإسلامية باتت اليوم منتشرة في العراق واليمن ولبنان وسوريا وجميع البلاد، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع أميركا وإسرائيل إلى استهداف الجمهورية الإسلامية".

وتابع الحسيني أن "الهجوم الإسرائيلي كان غادراً، خاصة وأن الولايات المتحدة كانت تتحدث عن التفاوض، لكنهم باغتونا بالحرب، ومن واجب إيران أن تدافع عن نفسها وتدعم قوى المقاومة".

وختم بالقول "هناك أكثر من 20 ألف مؤسسة مدعومة من أميركا، تهدف لإبعاد الناس عن الدين، وتتستر خلف شعارات الحرية والديمقراطية والتحرر، لكنها في جوهرها تعمل ضد هوية الشعوب".