ممثل خامنئي يدعو العراقيين للخروج بمسيرات جماهيرية حاشدة

شفق نيوز/ دعا مجتبى الحسيني ممثل المرشد الإيراني اية الله علي خامنئي في العراق، يوم الخميس، العراقيين الى الخروج بمسيرات "جماهيرية بحضور الرجال والنساء من جميع الشرائح الاجتماعية" غدا الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي.

وحث الحسيني في بيان صادر عن مكتبه اليوم في النجف، العراقيين على ادانة "الانتهاكات النكراء" التي ترتكبها اسرائيل وأمريكا في غزة.

ودعا ايضا الى ما اسماه التناغم مع الشعوب في لبنان واليمن وسوريا وإيران "وغيرها من الشعوب الثائرة واقفاً مع الفلسطينيين في غزة وفي داخل الأراضي المحتلة".

ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس، يجري إحياؤه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام، هو حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس عاصمة فلسطين، ويجري فيه حشد وإقامة التظاهرات في بعض الدول العربية والإسلامية.