ممثل حكومة كوردستان في بغداد: منصب رئيس الجمهورية من حق الحزب الديمقراطي

شفق نيوز- بغداد

أكد ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد وعضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فارس عيسى، يوم الأربعاء، أن منصب رئيس الجمهورية، وبحسب نتائج الانتخابات، سيكون من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على أن يكون ممثلاً عن جميع أهالي كوردستان.

وقال عيسى، في حديث لعدد من الصحفيين في بغداد، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أجرى سلسلة من الزيارات في بغداد، إلى الكتل السنية والشيعية والشخصيات السياسية المؤثرة، وذلك لتبادل وجهات النظر والتأكيد على احترام التوقيتات الدستورية، ووجود توافق بين المكونات السياسية لخلق حالة من الاستقرار".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكد على أن الشخصيات غير مهمة بقدر أهمية المبادئ، وأن يكون من يتم تحديده لرئاسة الجمهورية ممثلاً عن جميع اهالي كوردستان".

ولفت إلى أن "رؤية الجهات السياسية السنية والشيعية كانت جيدة تجاه الكورد، وأنهم يفضلون توحد المكون السياسي الكوردي ووجود توافق بينهم"، مؤكداً أن "منصب رئيس الجمهورية من حق المكون الكوردي وبحسب نتائج الانتخابات فإن المنصب من استحقاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، قد أكد يوم الاثنين الماضي، أن الحزب شكّل وفدين منفصلين، أحدهما للتفاوض بشأن الاستحقاق الحكومي الاتحادي في بغداد، والآخر معني بالاستحقاق الخاص بتشكيل حكومة إقليم كوردستان.

يأتي هذا في ظل مساعٍ لقوى الإطار التنسيقي لحسم هوية رئيس الوزراء المقبل وإنهاء الجدل القائم، عبر الاتفاق أو التصويت أو اللجوء إلى مرشح تسوية، وسط تباين المواقف بشأن تجديد ولاية محمد شياع السوداني، وفق ما أخبر به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز.

ودعا الإطار التنسيقي، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حدد يوم التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.