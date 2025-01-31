الحسّان يحثُّ العراقيين على اختيار قيادات جُدد بالانتخابات المقبلة "بعيداً عن الطائفية"

شفق نيوز/ حثّ محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يوم الجمعة، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة واختيار قيادات جدد للبلاد "بعيداً عن المسميات الطائفية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المجمع الفقهي العراقي بمنطقة الأعظمية في بغداد عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد الامام ابي حنيفة.

وقال الحسان خلال المؤتمر، إن "العراق مقبل على استحقاق دستوري مهم ألا وهو الانتخابات، ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وممارسة حقه الدستوري بكلِّ سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيدا عن الطائفية، والمشاريع الاقصائية".

وأضاف أنه "آن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم أن ينعموا جميعا بخيرات هذا الوطن"، لافتا الى أن "مشاريع الطائفية والتخويف باتت من الماضي، وقد انتهت في المستقبل".