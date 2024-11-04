ممثل الأمم المتحدة عقب لقائه السيستاني: اتفقنا على العمل المشترك لتعزيز مكانة العراق

شفق نيوز/ أعلن ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم الاثنين، عن إبرام اتفاق مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني على عمل مشترك بين الجانبين لتعزيز مكانة العراق في محيطه الإقليمي والدولي.

وقال الحسان في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، عقب لقائه بالسيستاني في النجف "تشرفت بلقاء سماحة السيد السيستاني، واستمعت إلى حكمته ورؤاه للمنطقة والعراق".

وأضاف "تعلمون مكانة السيد في العالم الإسلامي والعالمي وأنا سعيد بهذا اللقاء، وقد اتفقت مع سماحة السيد السيستاني علي العمل المشترك على تعزيز مكانة العراق".

وشدد "نحن لا نقبل بأي مساس بمقام المرجعية، ومشورة السيد السيستاني تحظى باحترام المبعوثين الخاصين"، مضيفاً "أكدنا أن الأمم المتحدة ستستمر في دعم العراق".

وتابع "السيد السيستاني طلب مني تنفيذ الأولويات بما هو لمصالح العراق"، مشيراً إلى أن "السيد السيستاني توقع أن يعزز العراق علاقاته مع جيرانه".

وختم بالقول "نحن ملتزمون في دعم الأولويات للعراق ولا نتدخل إلا في المشورة".