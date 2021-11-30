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ممثل الصدر من الموصل القديمة: ميليشيات تتاجر بالمدينة ونخشى عودة داعش

Category: سیاسة

Date: 2021-11-30T09:57:59+0000
ممثل الصدر من الموصل القديمة: ميليشيات تتاجر بالمدينة ونخشى عودة داعش

شفق نيوز/ اتهم ممثل التيار الصدري حازم الاعرجي يوم الثلاثاء، مليشيات بالسيطرة على مدينة الموصل، معربا عن خشيته من عودة تنظيم داعش الى المدينة.

وقال الاعرجي من جامع الباشا بالموصل بعد الصلاة ولقاء عدد من سكان الموصل؛ "نحن لا نريد الاجهزة امنية ان تأتي الى الموصل من اجل تهريب الحديد والمواد الاخرى وعلينا ان نكون داعمين بقوة لإصلاح واعمار مدينة الموصل وكما يقول السيد مقتدى الصدر الموصل بين فكين فك الارهاب وفك الفساد وهي تعاني منذ تحريرها".

وأضاف ممثل الصدر؛ أن "هناك ميليشيات تتاجر بالموصل والوضع في خطر ومحتمل أن نعود الى ٢٠١٤ ان لم يتم إصلاح ما يجري ووضع حد لها" في اشارة إلى إمكانية عودة تنظيم داعش للسيطرة على مدينة الموصل".

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