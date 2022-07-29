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ممثل السيستاني: الإمام الحسين يريد منا أن نبتعد عن التفرقة والتحارب من أجل المصالح الدنيوية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-29T17:18:04+0000
ممثل السيستاني: الإمام الحسين يريد منا أن نبتعد عن التفرقة والتحارب من أجل المصالح الدنيوية

شفق نيوز/ قال ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي، يوم الجمعة، إن الإمام الحسين يريد العمل على الاصلاح والابتعاد عن التناحر.

وأضاف في كلمة له خلال استبدال رايتي الإمام الحسين واخيه العباس إيذاناً ببدء شهر محرم، إن "الحسين يريد منا أن تبتعد العشائر عن التناحر، وكربلاء تريد منا أحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وتابع ان "الإمام الحسين يريد منا أن نواجه الغزو الثقافي الذي يستهدف هويتنا، ويريد منا أن نبتعد عن التفرقة والتحارب من أجل المصالح الدنيوية".

وخاطب ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي العشائر بالقول، "حافظوا على وحدتكم وعيشوا بسلام ووئام".

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