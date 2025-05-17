ممثل السودان في قمة بغداد يهاجم الرد السريع: إرهابية تستخدم مرتزقة أجانب

شفق نيوز/ وصف عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بأنها "ميليشيا إرهابية" تستخدم "مرتزقة أجانب"، محملاً إياها مسؤولية ما يتعرض له السودان من دمار وانتهاكات.

وقال في كلمة ألقاها خلال القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحرب في السودان فرضتها مليشيا الدعم السريع التي تستهدف مكتسبات الشعب السوداني"، داعيًا إلى "وقف شامل لإطلاق النار مشروط بانسحاب الدعم السريع من كافة المناطق ورفع الحصار عن مدينة الفاشر".

وأكد جابر التزام حكومة بلاده بتنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها للأمم المتحدة والدول الشقيقة، والتي ترتكز على "الحل الوطني، ووقف القتال، وتهيئة الظروف للحوار السوداني – السوداني المؤدي إلى الانتخابات".

ودعا جابر القادة العرب إلى "دعم الحلول الوطنية السودانية والمساهمة في إعادة إعمار السودان"، مشددًا على أن "بلاده تمر بمرحلة حساسة وسط تحديات جسيمة".

وفي الشأن الفلسطيني، جدّد جابر موقف السودان الثابت من القضية، قائلاً: "نرفض كل أشكال التهجير والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وختم كلمته بتقديم الشكر للعراق حكومة وشعباً على حسن الاستضافة والتنظيم.