ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

شفق نيوز/ أكد النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد، يوم الاحد، رفض نواب محافظات في الوسط والجنوب التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، كاشفا عن ابلاغ اللجنة المالية النيابية بهذا الرفض.

وقال عبد الصمد لـوكالة شفق نيوز، إن "نواب محافظات الوسط والجنوب ابلغوا اللجنة المالية النيابية رفضهم التصويت على قانون الموازنة العامة، في حال عدم اجراء تغيير عليه، وبقاء الوضع كما هو الآن".

وأضاف ان "ما موجود في قانون الموازنة ظلم بحق ابناء الشعب العراقي، بسبب تمييز محافظة على اخرى".

وتابع عبد الصمد، بالقول "طالبنا اللجنة المالية النيابية بتوزيع نسبة على المحافظات بالتساوي واعطاء اهل الجنوب استحقاقهم الفعلي"، مبينا ان "هذا سيساهم في التصويت على قانون الموازنة بالبرلمان دون أي تأخير".

وعلى صعيد مواز اكد عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" سلام الشمري اهمية اقرار الموازنة في اقرب فرصة لما لها من تاثير واضح على الواقع الحياتي والاقتصادي والمالي في البلد.

وقال في بيان صحفي ان : اجتماعات اللجنة المالية النيابية مستمرة مع الجهات كافة من اجل الوصول الى التوافق المطلوب قبل عرضها للتصويت.

واضاف ان العقبة الرئيسية والتي نامل ان يتم حلها هي المفاوضات مع اقليم كوردستان حول الموازنة وامور اخرى وان تم حلها او التوافق بشأنها فسيتم تشريع الموازنة بلا مشاكل.

وشدد على اهمية انهاء اي خلاف والاسراع باقرار الموازنة بلا خلافات جوهرية، مرجحا تمريرها خلال الاسبوع الحالي.