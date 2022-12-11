ممثلهم في البرلمان: محافظ نينوى يصرّ على "إقصاء وتهميش" الإيزيديين بتعيينات الوظائف الألف

شفق نيوز/ اتهم رئيس الكتلة الايزيدية النيابية نايف خلف سيدو، يوم الأحد، محافظ نينوى بـ"تهميش وإقصاء" الإيزيديين في تعيينات الوظائف الألف المخصصة للمحافظة.

وقال سيدو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أكدنا في مؤتمرات ولقاءات سابقة على ضرورة إنصاف أبناء القومية الايزيدية من خلال منحهم استحقاقهم في التعيينات الوظيفية الحقيقي بما يعادل نسبة نفوسهم في محافظة نينوى".

واضاف "نستغرب من اصرار محافظ نينوى على تهميش ابناء القومية الايزيدية واقصائهم الواضح في نسبة التعيينات ضمن الألف درجة وظيفية المنصوص عليها في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي".

واوضح سيدو ان "نسبة تواجد الايزيديين في محافظة نينوى تعادل اكثر من ربع سكان المحافظة وكان من الانصاف منحهم 150 درجة وظيفية لكن فوجئنا بتخصيص 35 درجة فقط للايزيديين".

وطالب سيدو رئيس مجلس الوزراء محـمد شياع السوداني بالتدخل بالموضوع بشكل مباشر والايعاز بفتح تحقيق في ملف الدرجات في محافظة نينوى "لكون الفساد الاداري والمالي قد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عليها".