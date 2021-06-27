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مليون وستمائة الف عراقي ممنوعون من المشاركة بالانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-06-27T10:22:49+0000
مليون وستمائة الف عراقي ممنوعون من المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، يوم الاحد، أن مليون وستمائة الف ناخب عراقي ممنوعون من المشاركة بالانتخابات العامة المقبلة.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب"، مبيناً أن "مليون وخمسمائة الف ناخب من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لن يستطيعو المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم حتى الآن في سجل الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية او بطاقات قصيرة الامد".

وطالب الغراوي، مفوضية الانتخابات "باتخاذ اجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الامد وادراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي.

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