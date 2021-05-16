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مليار دينار لكل مرشح.. كتلة نيابية تكشف عن تحرك كبير "للمال السياسي"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-16T14:42:25+0000
مليار دينار لكل مرشح.. كتلة نيابية تكشف عن تحرك كبير "للمال السياسي"

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية، يوم الاحد، عن تحركات "كبيرة" للأحزاب السياسية عبر منح مليار دينار عراقي لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية، مطالباً المفوضية العليا بتطبيق قانون "من أين لك هذا" ومتابعة مصدر التمويل.

وقال النائب محمد الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "الاحزاب السياسية المتنفذة بالحكومة استغلت نفوذها واستخدمت المال السياسي للترويج للحملات الانتخابية"، لافتاً إلى أن "بعض الاحزاب منحت مليار دينار عراقي لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية".

وأضاف الخالدي أن "بعض المرشحين قاموا بتنفيذ مشاريع كبيرة يصل تكلفتها لمليار دينار، منها ايصال المياه والصرف الصحي وتبليط الشوارع في القرى والارياف من اجل كسب وشراء اصوات تلك المناطق ضمن دوائرهم الانتخابية".

وشدد الخالدي، على أن "المفوضية العليا للانتخابات مطالبة اليوم بتطبيق قانون من اين لك هذا، ومتابعة الاموال التي تصرف قبل بعض الاحزاب السياسية والمرشحين بالدعاية الانتخابية".

ومن المقرر إجراء الانتخبات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي.

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