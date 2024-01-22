مليارات الدنانير في المنطقة الخضراء.. برلمانية تتوعد "لن نتركها"

شفق نيوز/ توعدت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، يوم الاثنين، بكشف تفاصيل ضبط 5 مليارات دينار عراقي داخل عجلة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكتبت عبد الواحد، تغريدة على موقع X، تحدثت فيها عن "التعامل مع تسعة مليارات دينار، وضبط خمسة مليارات منها، وهروب العجلة الثانية التي تحمل أربع مليارات".

وأضافت عبد الواحد، "حتى الآن كل التوضيحات التي أسمعها من أصحاب الشأن بهذا الخصوص غير مبررة، فمنهم من يقول إنها سلفة لمقاول".

وتهكمت عبد الواحد، قائلة "سبحان الله المقاول في الخضراء"، مضيفة أنه "تم ضبط المبلغ في سيطرة بابيلون".

وتابعت أن "هناك من يقول إنه سوء فهم وتم حلُّ الموضوع"، مؤكدة "نحن في لجنة النزاهة لن نترك الموضوع مجهولاً، وسنطلع الرأي العام عليه".