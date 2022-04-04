سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ملمحاً لتطورات خارجية.. عبد المهدي يقترح "حلولاً" للانسداد السياسي ويذكر بـ"خطة 2006"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-04T08:50:37+0000
ملمحاً لتطورات خارجية.. عبد المهدي يقترح "حلولاً" للانسداد السياسي ويذكر بـ"خطة 2006"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، يوم الإثنين، جملة من المقترحات قال إنها ستسهم بحل الانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية من بينها اختيار رئيس للوزراء عبر تصويت نواب المكون الشيعي كما حدث في عام 2006.

وقال عبد المهدي في مقال بعنوان "تصورات لفك الانسداد السياسي"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الايام والاسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل"، مستدركاً، "الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ"التحالف الثلاثي" و"الكتلة الأكبر" لـ"الاطار"، لفكفكة الأزمة".

واقترح عبد المهدي، "دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب الجعفري مقابل عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160 نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين"، مضيفاً "تُطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة أولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها اخرى لاختيار مرشح الكتلة الاكبر. فيحقق "الاطار" مطلبه، وسيضمن "التيار" مطلبه ايضاً".

وتابع، "عند الحاجة، اتباع المكونات الاخرى نفس الالية او شبيهاً لها حسب اوضاعها وتوازناتها. مثال 2014 وانتخاب فؤاد معصوم مقابل برهم صالح".

وقال عبد المهدي، "في إطار "الاغلبية الوطنية"، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح "التيار" او "الاطار" لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، او مواقع وازنة منعاً من التفرد والتهميش. وقس عليه بقية الرئاسات. كذلك الامر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها".

related

صحيفة بريطانية محذرة من "نذير شؤوم": العراقيون غاضبون من زيارة سليماني

Date: 2019-11-26 15:15:31
صحيفة بريطانية محذرة من "نذير شؤوم": العراقيون غاضبون من زيارة سليماني

تحالف الخنجر يتحدث عن "خطوط حمراء" ومرشحين للرئاسات

Date: 2021-12-09 16:17:21
تحالف الخنجر يتحدث عن "خطوط حمراء" ومرشحين للرئاسات

أعضاء مجلس الأمن يشيدون بسياسة "متوازنة" للحكومة العراقية

Date: 2019-06-29 11:22:23
أعضاء مجلس الأمن يشيدون بسياسة "متوازنة" للحكومة العراقية

البرلمان العراقي يستجوب عادل عبد المهدي قريبا

Date: 2019-10-26 15:02:02
البرلمان العراقي يستجوب عادل عبد المهدي قريبا

خبير قانوني: "الغياب الطوعي" لعبد المهدي مخالف للدستور

Date: 2020-03-03 11:47:29
خبير قانوني: "الغياب الطوعي" لعبد المهدي مخالف للدستور

عبدالمهدي يبدأ جولته الخليجية بمباحثات في الكويت

Date: 2019-05-22 17:05:27
عبدالمهدي يبدأ جولته الخليجية بمباحثات في الكويت

الحكومة العراقية تطلع على نتائج التحقيقات حول هجمات استهدفت مواقع عسكرية

Date: 2019-08-27 16:06:36
الحكومة العراقية تطلع على نتائج التحقيقات حول هجمات استهدفت مواقع عسكرية

وساطة ايرانية بين كتلتين لاختيار بديل "سريع" لعبد المهدي

Date: 2019-11-03 07:17:47
وساطة ايرانية بين كتلتين لاختيار بديل "سريع" لعبد المهدي