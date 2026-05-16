ملك بريطانيا يشيد بالتطورات "الإيجابية" في العراق

عبّر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، يوم السبت، عن سعادته بالتطورات الإيجابية التي حققها العراق خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن أمله في العمل المشترك للحفاظ على المكاسب التي تحققت في البلاد.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها إلى رئيس جمهورية العراق نزار ئاميدي بمناسبة تسنّمه مهام منصبه، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية.

وقال البيان: إن ملك بريطانيا أكد في الرسالة، أن المملكة المتحدة تولي أهمية كبيرة للعلاقة مع العراق، مشيراً إلى الحرص على مواصلة تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين.

وعبّر الملك تشارلز، وفقاً للبيان، عن سعادته بالتطورات الإيجابية التي حققها العراق خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في مجال تعزيز الأمن، معرباً عن أمله في العمل المشترك للحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد الكثير من التضحيات في العراق، وتعزيز الاستقرار للعراقيين والمنطقة بأسرها.

ورحب الملك في الرسالة بمستوى التعاون الوثيق بين البلدين في مواجهة آثار التغير المناخي وأمن المياه، والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لكلا البلدين، بحسب البيان.