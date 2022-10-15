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ملك الأردن يهاتف رشيد: أتمنى لك النجاح في أداء مهام الرئيس

Category: سیاسة

Date: 2022-10-15T06:32:46+0000
ملك الأردن يهاتف رشيد: أتمنى لك النجاح في أداء مهام الرئيس

شفق نيوز/ هنأ الملك الأردني عبد الله الثاني، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بمناسبة تسنمه مهامه رئيسا لجمهورية العراق.  

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن  "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى مكالمة هاتفية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هنأه فيها على انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح في أداء مهامه، مشيراً الى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين".  

من جانبه عبّر رئيس الجمهورية عن "شكره للعاهل الأردني على مشاعره الطيبة"، مؤكداً ضرورة "تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والاردن، وأهمية العمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وتمنى فخامته دوام الموفقية والإزدهار للاردن ملكاً وحكومةً وشعباً" وفق البيان الرئاسي.  

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