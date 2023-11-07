ملك السعودية يدعو الرئيس العراقي للمشاركة في قمة الجامعة العربية بشأن غزة

شفق نيوز/ تسلم رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد ، يوم الثلاثاء، دعوة من ملك العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن رشيد تسلّم، اليوم، دعوة من الملك السعودي للمشاركة في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين، أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم، في قصر بغداد، نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق سعيد القحطاني.

وأعرب الرئيس العراقي، وفق البيان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة الكريمة، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، كما أشاد فخامته بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره، أكد القحطاني حرص بلاده على إقامة علاقات بناءة مع العراق وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة.