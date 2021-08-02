ملك الاردن يبدي دعماً لجهود إجراء الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الملك الاردني عبد الله الثاني في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والتأكيد على تفعيل التعاون الاقتصادي ومخرجات القمة الثلاثية.

وأشاد الحلبوسي، بمواقف الملك الداعمة للعراق، مؤكداً دعم السلطة التشريعية للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري وبما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه أكد الملك الاردني وقوف ‫الأردن التام إلى جانب ‫العراق وشعبه العزيز في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره، ودعم جهود العراق في ترسيخ الديمقراطية وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.

وأجرى الحلبوسي الذي يزور عمان حالياً مباحثات مع رئاسة مجلس النواب الأردني حول استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين والتعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا.