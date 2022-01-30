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ملف متظاهري ذي قار على طاولة الكاظمي وحربية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-30T18:17:23+0000
ملف متظاهري ذي قار على طاولة الكاظمي وحربية

شفق نيوز/ أفاد اعلام شرطة ذي قار، يوم الاحد، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث مع الفريق الركن سعد حربية سبل تحقيق مطالب المعتصمين من خريجي المحافظة.

وقال في بيان، ورد غلى وكالة شفق نيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشات الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية لمناقشة ملف خريجي المحافظة، مبيناً أن قائد العمليات وبصحبته ممثلي الخريجين التقوا ايضاً بالأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي .

وبحسب البيان، فقد جرى مناقشة مطالب الخريجين وآلية تحقيقها في القريب العاجل وتحديد ألية مشتركة بين الامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظة لحلحلة ملف معتصمي ديوان محافظة ذي قار من خريجي المعاهد التقنية والكليات الاخرى.

ويتظاهر منذ اشهر طويلة العشرات من خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار، فيما يعتصم اخرون امام ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيينات والخدمات.  

 

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