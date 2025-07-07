ملف رواتب الإقليم على طاولة رشيد والسوداني

شفق نيوز – بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وقال مكتب السوداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على المستوى الإقليمي، والتحديات التي تواجه المنطقة عموماً، حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة جميع أشكال التحديات، ومراعاة مصالح جميع العراقيين.

كما تم بحث ملف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، والعمل على حلّ الملفات المشتركة وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة.

وشهد اللقاء أيضاً مناقشة التحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي.