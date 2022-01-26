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ملف المسيحيين العراقيين على طاولة بابليون والديمقراطي الكوردستاني

Category: سیاسة

Date: 2022-01-26T14:38:14+0000
ملف المسيحيين العراقيين على طاولة بابليون والديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ طرح رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، ورئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  يوم الاربعاء، وجهات نظر "متفرّقة" لوضع المسيحيين في العراق.

وقال اعلام بابليون، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن زعيم حركة بابليون ريان الكلداني استقبل في مقره ببغداد  اليوم، وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري وذلك للتباحث في المستجدات السياسية الحكومية والأمنية والبرلمانية.

وبجسب البيان، فقد طرح الكلداني مع  زيباري الذي ترأس وفداً رفيع المستوى وجهات النظر المتفرّقة على خط الحوار الوطني العراقي العراقي، بما فيه وضع المسيحيين خصوصاً والعراقيين عموماً.

وشدد الكلداني على وقوف كتلة بابليون النيابية على مسافة ايجابية من الجميع بما يملي عليها الضمير الوطني، مؤكداً ان لا سبيل للخروج من التحديات السياسية وكذلك الأمنية، الا بالحوار والتواصل

وحضر اللقاء نواب حركة بابليون كل من أسوان الكلداني رئيس كتلة بايليون النيابية والنائبة إيفان جابرو والنائب بيدء خضر، و النائب دريد جميل.

ويرأس زيباري وفدا كورديا للحزب الديمقراطي لخوض مباحثات سياسية في بغداد، لتشكيل الحكومة الجديدة وبحث مانتجت عنه الانتخابات الاخيرة.

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