ملف العراق في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي.. ملاحظات وإشادات

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استماع خاصة حول العراق اليوم الخميس، في نيويورك، ومن المتوقع أن تلقي خلالها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت كلمة حول التطورات الاخيرة في البلاد، فضلاً عن التقرير الأخير لبعثة "يونامي" وقضايا مرتبطة بخسائر الكويت من مرحلة الغزو العراقي.

وذكر موقع "اخبار مجلس الامن" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن مؤخرا موافقة مجلس الوزراء على مسودة الميزانية للأعوام 2023-2025، والتي من المفترض أن تتعامل مع الأولويات التي حددها في برنامجه الحكومي مثل مكافحة الفساد والبطالة وخلق فرص العمل ودعم الشرائح المحدودة الدخل واصلاح القطاعين الاقتصادي والمالي وتعزيز الخدمات العامة.

واشار التقرير الى انه من المتوقع أن تقدم بلاسخارت لمجلس الأمن، متابعة حول العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حيث واصلت الحكومتان حوارهما حول القضايا العالقة، كتقاسم العوائد وقانون النفط، بالإضافة إلى الزيارة الاولى للسوداني الى الاقليم في 14 و15 آذار/مارس الماضي، الى جانب قضية التحكيم التي جمدت تدفق المبيعات النفطية من الاقليم الى تركيا، ثم التسوية التي جرت بين حكومتي بغداد واربيل حول هذه القضية في 11 ايار/مايو الحالي.

وبحسب التقرير الأممي فإن الوضع الأمني ​​سيكون ايضا من محاور كلمة بلاسخارت حيث استمر تنظيم "داعش" بشن هجمات، بشكل أساسي في محافظات الأنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، بينما واصلت قوات الامن العراقية مواجهة العمليات الارهابية.

ولفت التقرير الى ان عدد الهجمات المنسوبة الى داعش خلال الربع الاول من العام 2023 (92 هجوما ، مقارنة بـ 188 هجوما خلال الربع الأول من العام 2022) وهو أقل رقم ربع سنوي منذ إعلان العراق انتصاره على داعش في كانون الأول/ديسمبر العام 2017، مما يسلط الضوء على انخفاض عام في الهجمات.

ومن المتوقع ايضا ان تتناول بلاسخارت الآثار الضارة لظاهرة التغير المناخي على العراق الذي يعتبر أحد أكثر دول العالم عرضة للتأثر بالمناخ، ويعاني من شح المياه المتزايد نتيجة التصحر والملوحة والخلافات حول إدارة المياه مع البلدان المجاورة، مما تسبب في انخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات.

وبالاضافة الى ذلك، ستتطرق بلاسخارت في ايجازها الصحفي امام مجلس الامن، الى قضايا حقوق الإنسان والوضع الإنساني في العراق.

وستشارك في الجلسة ممثلة عن المجتمع المدني العراق حيث ستتحدث عن قضايا تركز على المرأة والسلام والأمن، وستدعو بحسب التقرير، الى تحقيق العدالة في مشاركة النساء في الحياة السياسية، وأهمية تمرير قانون العنف ضد المرأة.

وإلى جانب ذلك، ستطرح بلاسخارت القضية المتعلقة بالتأثيرات الإقليمية على العراق.

ومن المتوقع أن يشيد اعضاء مجلس الامن بالتقدم الذي حققته السلطات العراقية في تطبيق برامجها الحكومية، بما في ذلك الاتفاق على الميزانية، وتحديد موعد انتخابات المحافظات، والاتفاق المؤقت بين بغداد واربيل حول تقاسم العوائد النفطية.

كما قد يرحبون بالنجاح في العمليات ضد داعش وتعزيز الاستقرار الأمني، مع التشديد على أهمية التعامل مع الجذور المسببة للتطرف.

وستتناول الجلسة ايضا، وفق التقرير، انتهاء تفويض "يونامي" المقرر في 31 ايار/مايو الحالي، حيث من المتوقع أن تطالب بعض الدول بتعزيز دور البعثة في قضايا مثل دور المرأة وحقوق الإنسان والتغيير المناخي.