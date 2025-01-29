"ملف الرياضة" يتصدر مباحثات السوداني مع مسؤول فلسطيني بحضور درجال

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع مسؤول فلسطيني، ملف الرياضة والتعاون المشترك ، بالتزامن مع المباراة المرتقبة بين العراق وفلسطين.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، اليوم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال".

وأضاف البيان، أن " اللقاء استعرض الأوضاع العامة في الأراضي المحتلة، ومعاناة الشعب الفلسطيني".

وأكد السوداني، بحسب البيان، موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الفلسطينيين وتطلعاتهم"، مشدداً على "أهمية دعم الرياضة الفلسطينية، بما تمثله من قناة للتواصل مع العالم، وإظهار الوجه الحقيقي لحياة الشعب الفلسطيني الصامد، وترسيخ حقوقه على أرضه، فضلاً عن تجميع المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، وإدانة العدوان".

كما استعرض اللقاء، وفقاً للبيان، التباحث في تعزيز أواصر التعاون بين العراق وفلسطين في المجالين الشبابي والرياضي، خصوصاً من خلال إقامة المعسكرات والمؤتمرات التي تصب في خدمة الشباب والرياضة.

ورفض الاتحاد الدولي لكُرةِ القدم (FIFA)، يوم الاثنين الماضي، إقامةِ مباراةِ المنتخبِ العراقي أمام نظيره الفلسطينيّ في ملعبِ (فيصل الحسيني الدولي) بمدينةِ رام الله الفلسطينيّة، ضمن الجولةِ الثامنة من تصفياتِ المجموعةِ الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026، وفق ما أعلنه الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم.