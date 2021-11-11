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ملفان ساخنان على طاولة الكاظمي وزيدان

Category: سیاسة

Date: 2021-11-11T15:17:20+0000
ملفان ساخنان على طاولة الكاظمي وزيدان

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، يوم الخميس، محاولة اغتيال الكاظمي وأعمال العنف التي رافقت احتجاجات الرافضين لنتائج الانتخابات.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن زيدان استقبل الكاظمي وجرى "بحث مراحل التحقيق في حادثي الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء واحداث العنف التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/٥".

وأفاد البيان بأن الجانبين "أكدا على ضرورة احترام تطبيق القانون".

والجمعة، شهدت بغداد أعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين من أنصار القوى والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية وقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة مئات آخرين من المحتجين وأفراد الأمن.

وبعد هذه الأحداث بيومين، تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال عبر طائرات مسيرة محملة بمتفجرات استهدفت منزله بالمنطقة الخضراء، إلا أنه لم يصب بأذى.

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