ملفات كوردستان والانتخابات على طاولة رشيد والسوداني

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الانتخابات والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء ناقش الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق ودعم جهود الحكومة في مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى التصدي بحزم للخروقات التي تستهدف أمن المواطن وسلامته".

وأشار إلى "استعراض آليات التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من أجل تطوير عمل المؤسسات الحكومية والنهوض بمختلف القطاعات المحورية وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".

وأضاف أن "اللقاء شهد أيضاً بحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث تم التأكيد على حلها وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة وبما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة توحيد المواقف والرؤى بين جميع القوى والأحزاب السياسية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية".

كما استعرض اللقاء، وفقاُ للبيان، الاستعدادات المتواصلة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وتم التأكيد على أهمية عدم استخدام الموارد والإمكانات البشرية والمادية للدولة لأغراض انتخابية، ومنع استغلال المناصب الحكومية في التأثير على إرادة الناخب وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية، والالتزام بالقوانين والتعليمات لضمان نزاهة الانتخابات.