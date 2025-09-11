ملفات سياسية وأمنية على طاولة المالكي وهاريس

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، يوم الخميس، ملفات سياسية وأمنية داخلية وخارجية.

جاء ذلك، خلال استقبال المالكي لهاريس في مكتبه اليوم، بمناسبة تسنّمه مهام عمله في بغداد.

ووفقاً لبيان مكتب المالكي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء، "بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشجيع التعاون بما يخدم مصالح الشعبين".

وبحسب البيان، استعرض الجانبان، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والسعي لمواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد المالكي، استعداد العراق لإقامة علاقات تعاون وشراكة مع جميع دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، تقوم على أساس "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد والتي من شأنها "تثبيت العملية السياسية في المسار الصحيح وتحقق متطلبات الشعب العراقي".

من جانبه، أعرب جوشوا هاريس بحسب البيان، عن أمله في العمل على تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.