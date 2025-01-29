"ملفات سرية" في زيارة فيدان إلى بغداد.. ماذا دار خلف الكواليس؟

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي، يوم الأربعاء، عن أبزر الملفات التي تناولتها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى البلاد قبل أيام قليلة، ولم تعرض في وسائل الإعلام.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فيدان، ناقش مع الحكومة العراقية جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية مشتركة لتقييم الوضع الأمني في المناطق أو المدن القريبة من الحدود المشتركة، فضلاً عن مناقشة جانب التواجد التركي في العراق وضرورة الانسحاب من جميع القواعد".

وأضاف المصدر، أن "اطلاقات المياه وضرورة العودة لتطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين الدولية في حقوق العراق المائية وبدء صفحة جديدة في هذا الملف كانت أيضاً ضمن الملفات التي تم بحثها خلال اللقاءات مع المسؤولين العراقيين"، مبيناً أن "اللقاءات شهدت أيضاً بحث التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".

وأشار المصدر، إلى أن "قضية حزب العمال والملف الكوردي وتطورات الوضع في سوريا وملف داعش والدعم المتبادل لمنع التنظيم من العودة لم تخلو من جميع المباحثات"، مضيفاً أن "تركيا أبدت رغبتها بإنهاء ملف (قسد) والتي باتت مصدر قلق لدول المنطقة كونها تحكم سيطرتها على سجون داعش".

ووفقاً لحديث المصدر، فقد أكد الجانبان على التهدئة في سوريا وعدم الذهاب باتجاه توسيع مساحة الصراع والحرب كونها تقوض مساعي العراق لجمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار والسلام، مشيراً إلى أن تسليم المطلوبين للقضاء العراقي والمقيمين في تركيا بمختلف قضايا الفساد والإرهاب والصادرة بحقهم مذكرات حمراء من الإنتربول الدولي، كانت حاضرة على طاولة الحوار.

وتابع المصدر، قائلاً إن "المباحثات تناولت أيضاً التعاون الثنائي بين البلدين لإعادة الهدوء والسلام لمنطقة الشرق الأوسط والحفاظ على المساحة المشتركة من المصالح وتوسيعها لخدمة شعبي البلدين الجارين".

وختم المصدر، حديثه بالقول إن "تركيا أبدت رغبتها بتحقيق شراكة مع بغداد من خلال إنشاء مدن صناعية عملاقة بمختلف المجالات".

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي وصل بغداد يوم الاحد الماضي، مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة ولبنان وتوحيد جهود دول المنطقة لدعم استقرارها، فضلا عن تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين.

كما بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع فيدان، الوضع السوري الجديد وتواجد تنظيم "داعش" على الحدود، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والأمنية الأخرى، أبرزها مشروع "طريق التنمية".