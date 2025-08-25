ملفات "حساسة" بين بغداد وأنقرة في جدة: النفط والمياه والعمال الكوردستاني

شفق نيوز- الرياض

بحث ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الاثنين، الملفات المشتركة بين البلدين ولا سيما في مجالي النفط والمياه، وملف حزب العمال الكوردستاني وتداعياته على المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، ومناقشة الملفات المشتركة، ولا سيما في مجالي النفط والمياه وخطوط أنابيب النفط. كما تم التباحث بشأن ملف حزب العمال الكوردستاني وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، أشاد الوزير التركي بـ"انسيابية عمل رجال الأعمال الأتراك في العراق ومساهمتهم في تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً رغبة أنقرة في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري"، وفق البيان.

وأشار البيان في الختام إلى أن "الجانبين ناقشا أيضاً التفاهمات القائمة بين العراق وتركيا في ملف المياه، وأهمية تنظيم الإطلاقات المائية بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على الأمن المائي للبلدين".