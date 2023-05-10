ملفات المياه والحدود والتظاهرات على طاولة اجتماع امني يرأسه السوداني

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جلسةً اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلالها مناقشة ملفات المياه والحدود والتظاهرات.

كما جرى خلال الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة الخطط العسكرية والأمنية المعدّة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وشهدت الجلسة التداول في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

حيث تمت مناقشة تحدّيات الموقف المائي والمتغيرات المناخية، وأثرها في الأمن الوطني، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهة نقص المياه، خلال فترة الصيف المقبل، والعمل على إيجاد بدائل ووسائل تحدُّ من الهدر المائي، وضمان انسيابية الأنهر بالقدر الذي يلبي متطلبات الحدّ الأدنى، وقد اتُّخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بذلك.

كما بحثت الجلسة في المتطلبات الخاصة بتأمين الحدود العراقية مع كل من إيران وتركيا، بما يسهم في تعزيز أمن البلد واستقراره. كذلك جرى التداول في الضوابط الخاصة بتأمين التظاهرات السلمية، وواجب توفير الحماية اللازمة لها، كحق كفله الدستور.

وفي هذا الصدد أشاد القائد العام للقوات المسلحة بأداء القوات الأمنية في التعامل مع المتظاهرين السلميين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما تمت مناقشة آليات التعامل مع مخلفات المعادن والاستفادة منها في الصناعة الوطنية لهيئة التصنيع الحربي، بما يعزز من عمل الهيئة في تنمية إنتاجها.