ملفات الفساد والبرلمان وتشييع خامنئي على طاولة اجتماع الإطار التنسيقي

شفق نيوز- بغداد

بحث الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، ثلاثة ملفات من بينها مكافحة الفساد في العراق.

وذكر بيان للإطار أنه عقد اجتماعه في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وبحث المجتمعون حملة مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، حيث جدد قادة الإطار بحسب البيان دعمهم للإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد، مشددين على ضرورة المضي في الخطوات التي تحفظ المال العام وتعزز سلطة القانون.

ومع انتهاء العطلة التشريعية واستئناف جلسات مجلس النواب، أكد الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه البرلمان إلى تفعيل آلياته الرقابية بما ينسجم مع الإجراءات الحكومية والقضائية، فضلاً عن تكثيف الجهود لتشريع القوانين المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين تابعوا الاستعدادات الجارية، رسمياً وشعبياً، لتشييع آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مجددين الدعوة إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مراسم التشييع، وفاءً لما وصفوه بمواقفه في نصرة قضايا الأمة.