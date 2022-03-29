ملتقياً طالباني.. الحكيم يعد الأغلبية السياسية "استحقاقاً ديمقراطياً" بشرط حفظ التوازن

شفق نيوز/ عد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، الأغلبية السياسية استحقاقاً ديمقراطياً لكنه اشترط ذلك بحفظ التوازن الذي قال إنه يؤدي إلى الاستقرار.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إستقبلنا مساء اليوم وفد الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وتداولنا تطورات الوضع السياسي ودور الكتل السياسية في تفكيك الأزمة الحالية وتقريب وجهات النظر".

واوضح أن "الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي لكن بلحاظ حفظ التوازن الذي يؤدي إلى الإستقرار وصولا لتشكيل حكومة مستقرة خادمة لشعبها".

ولفت الحكيم إلى أن "الإتفاق داخل الساحات السياسية سيؤدي بالضرورة إلى خلق حالة الإستقرار داخل الساحة العراقية بشكل عام".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب غداً الأربعاء جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب حضور 220 نائباً، ووفقاً للمعطيات فإن الإطار والقوى والنواب التي قاطعت جلسة السبت ما زالت على موقفها الرافضة لحضور جلسة الغد، ولم يتبين ما إذا غيّر بعضهم رأيه أو انضم إليهم نواب جدد.