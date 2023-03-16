"ملتقى السليمانية".. النزاهة تبين أسباب تعثر محاربة الفساد ورئيس وزراء أسبق يوضح سبب دفع المواطن للرشوة

شفق نيوز / كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، عن أسباب تعثر محاربة الفساد، فيما أوضح رئيس الوزراء الأسبق أسباب دفع المواطن للرشوة.

وقال حنون، خلال كلمته في ملتقى السليمانية الدولي السابع، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومات السابقة توجهت لإنشاء كيانات فرعية -وربما بعضها غير دستورية".

وأوضح أن "هذه الكيانات الفرعية أخذت من النزاهة عملها، وبالنتيجة لم تنجح عملية مكافحة الفساد لأن الحكومات السابقة لم تذهب إلى المؤسسة المختصة ألا وهي هيئة النزاهة".

من جانبه، بين العبادي، خلال كلمة له في الملتقى، أن "عدم معرفة المواطنين العراقيين بحقوقهم دفعهم لدفع الرشوة لتسريع أمورهم"، مشيراً إلى "خطورة الأمر بالنسبة لكيان الدولة، وأن في مثل هذا الأمر، لا يستطيع رئيس الحكومة عمل أي شيء".

ورأى العبادي، أن "الفساد يختبئ وراء الإجراءات والروتين المعقد، فضلاً عن الأعمال الورقية والبيروقراطية للدولة".

وانطلقت صباح أمس الأربعاء أعمال ملتقى السليمانية السابع، الذي تقيمه الجامعة الأمريكية منذ 10 أعوام، بحضور محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، وبافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، فضلاً عن شخصيات عربية وعالمية، واستمر الملتقى حتى يوم الخميس.