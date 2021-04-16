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ملا طلال يداعي مكتب الكاظمي بنصف مليون دينار: عملت باسم الحكومة بالمجان

Category: سیاسة

Date: 2021-04-16T13:53:37+0000
ملا طلال يداعي مكتب الكاظمي بنصف مليون دينار: عملت باسم الحكومة بالمجان

شفق نيوز/ قال أحمد ملا طلال المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، إنه لم يستلم أي راتب لقاء عمله السابق.

وكتب طلال تغريدة على حسابه في تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لم أتسلم من الدولة دينارا واحدا طيلة الـ ٥ أشهر"، مضيفا "أطلب مكتب رئيس الوزراء ٥٠٠ الف دينار اعطيتهم لمواطن محتاج بالبصرة".

وأوضح، "مكتبي، اشتريته من مالي الخاص و لازال في القصر الحكومي"، داعيا "هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، مجلس النواب، وسائل الأعلام، مجلس الأمن الدولي، لإثبات العكس".

وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أعلن الخميس (26 تشرين الثاني / نوفمبر 2020)، استقالته من منصبه بعد نحو 4 أشهر من توليه منصبه، عازيا السبب في ذلك إلى "فهمه المغاير" لفريق الحكومة.

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