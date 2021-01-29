ملا بختيار: عدم الاتفاق بين اربيل وبغداد سيلحق ضرراً تاريخياً بالعراق

شفق نيوز/ أعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الجمعة عدم توصل اربيل وبغداد إلى إتفاق بشأن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 سيضر بإقليم كوردستان بشكل مؤقت إلا انه في الوقت نفسه سيلحق ضررا تاريخياً وعلى المدى البعيد بالعراق.

وقال ملا بختيار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "مما لا شك فيه أن إقليم كوردستان ارتكب خطأً جسيماً لا بل يُعد أكبر خطأ له وذلك في عدم تهيئة بنية خلال 31 عاما بأن تفوق إيراداته على صرفياته"، مستدركا القول إن "هذا لا يعني ان بغداد لم تنكث بإلاقليم".

واعرب عن أمله بأن يتمكن وفد حكومة اقليم كوردستان من التوصل الى اتفاق، قائلا "اتمنى بأن تتفهم بغداد امراً بأن عدم الاتفاق سيلحق ضررا مؤقتا بالاقليم غير انه سيحلق ايضا ضررا تاريخيا بالعراق".

وكان وفد حكومة الإقليم قد وصل الاثنين إلى بغداد وضم كلا من وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

ومن المقرر أن يعود الوفد المفاوض إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

وتأتي هذه المباحثات لضمان حصول موافقة مختلف الأطراف على بنود مشروع الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان قبل عرضها على التصويت في البرلمان؛ إذ تسعى كتل سياسية لإجراء تعديلات على بنود الموازنة المتعلقة بحصة الإقليم بحيث ترهن صرفها بتسليم كامل ملف إدارة النفط للحكومة الاتحادية.