ملا بختيار: أعداد المصوتين للحزبين الرئيسين بالإقليم تراجعت بنسبة 700 الف صوت

شفق نيوز/ قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم السبت ان نسبة أعداد المصوتين لحزبه وللديمقراطي الكوردستاني قد تراجعت إلى نحو 700 الف في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً مقارنة بالدورات السابقة.

وقال ملا بختيار في كلمة له على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر "القطيعة الثقافي" بنسخته السادسة في مدينة السليمانية، إن "عدد المصوتين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات العراقية الأخيرة انخفض بنسبة 700 الف صوت".

وأضاف أن "وضعنا للانتخابات البرلمانية الكوردستانية في العام المقبل سيكون سيئاً للغاية"، حسب تعبيره.