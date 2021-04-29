ملا بختيار: الاحصاءات الخاصة بالانتخابات "مخيفة" ومن لا يكترث بها فلينتظر خسائر "أكبر"

شفق نيوز/ وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار، اليوم الخميس، الاحصاءات الخاصة بالانتخابات بـ"المخيفة"، مبينا ان اي طرف لا يكترث للاحصاءات والاستفتاءات بشأن اراء الجماهير، يسلم مصيره للقدر، أو أن له خسائر اخرى.

وكتب عضو المجلس الاعلى السياسي ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، ان الانتخابات من جهة فن لجمع الأصوات، ومن جهة أخرى اعتماد كامل على الإحصاءات والاستفتاءات، لافتا الى ان اية جهة لا تكترث للاحصاءات والاستفتاءات وآراء الجماهير تسلم مصيرها للقدر أو أن تتوقع خسارات اخرى.

وجاء في منشور الملا بختيار الذي يحمل عنوان (الإحصاءات للانتخابات... مخيفة!) أنه منذ العام 2005 لغاية 2018 وبين عمليتين انتخابيتين انخفضت نسبة التصويت 36%، مشيرا الى ان الناخبين في التسجيل البايومتري هم كما يأتي: في اربيل من مجموع (1000222) ناخبا، جدد (741) ألفا منهم تسجيل تصويتهم. وفي السليمانية من مجموع (1000361) ناخبا، فقط (913199) شخصا جددوا التسجيل. أما في دهوك فمن مجموع (827657) ناخبا؛ جدد (583216) ناخبا بطاقاتهم.

واضاف انه فيما يتعلق بجميع مناطق العراق فهناك (25,139379) ناخبا؛ جدد او زار مراكز التسجيل البايومتري فقط (1600025) شخصا، معلقا بالقول ان الاحصاءات مخيفة ولكن الأحزاب غير مكترثة.