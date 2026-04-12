ملايين الناخبين الشباب يدخلون المشهد الانتخابي في العراق (وثيقة)

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الأحد، تحديث سجل الناخبين وإضافة مواليد جديدة، ما يفتح الباب أمام دخول شريحة واسعة من الشباب إلى المشهد الانتخابي في البلاد.

وبحسب قرار صادر عن مجلس المفوضين، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد وافقت المفوضية على "تحديث قاعدة البيانات وإضافة المواليد الجديدة"، وتشمل مواليد 2008 و2009 و2010، ضمن عمليات التسجيل البايومتري وإصدار البطاقات الانتخابية.

وفي تصريح لها، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "مجلس المفوضين وافق على تحديث قاعدة البيانات وإضافة المواليد الجديدة 2008 و2009 و2010، وفق بيانات مستلمة من وزارة التجارة/البطاقة التموينية"، مبينة أن "التحديث سيتم ضمن مرحلة التسجيل البايومتري ومن ثم طباعة البطاقات البايومترية الخاصة بهم".

وأضافت أن "عملية التسجيل البايومتري ستنطلق خلال شهر نيسان الحالي لمواليد 2008، لكونهم بلغوا السن القانونية للانتخابات في 2026"، مشيرة إلى أنه "سيتم إعلان مواعيد مراجعة مراكز التسجيل لإتمام الإجراءات".

وأوضحت الغلاي أن "عدد الناخبين من مواليد 2008 الذين يحق لهم المشاركة يبلغ مليوناً و120 ألفاً و314 ناخباً".

ويشمل التحديث إدراج مواليد 2009 و2010 ضمن قاعدة البيانات الانتخابية، دون أن يكون لهم حق المشاركة في الانتخابات الحالية، على أن يُصار إلى شمولهم في الاستحقاقات المقبلة بعد بلوغهم السن القانونية.

وبيّن القرار أن عملية التحديث تتضمن إضافة أكثر من مليوني مواطن إلى سجل الناخبين، في إطار توسيع القاعدة الانتخابية وتعزيز دقة البيانات.

وحددت المفوضية يوم 30 أبريل/نيسان 2026 موعداً لانطلاق عملية التسجيل، مع تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مؤكدة أن القرار صدر بالإجماع ضمن جهود تحديث سجل الناخبين.