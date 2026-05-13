"ملاحظات على مرشحين" تسبق الأمتار الأخيرة لحكومة الزيدي

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، يوم الأربعاء، أن الأخير لم يحسم حتى الآن اختياراته النهائية للحقائب الوزارية، مؤكداً أنه ما يزال يدرس أسماء المرشحين المقدّمين من قبل الكتل والأحزاب السياسية المختلفة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي يعقد اجتماعات مكثفة مع فريق خاص لمراجعة السير الذاتية والأسماء المطروحة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن أعضاء الكابينة الوزارية الجديدة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف قد يؤجل حسم بعض الحقائب إلى الساعات التي تسبق جلسة التصويت على منح الثقة"، لافتاً إلى "امتلاكه ملاحظات ومؤشرات تتعلق بعدد من المرشحين، ما دفعه إلى طلب استبدال بعض الأسماء من الكتل والأحزاب السياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، آلية عرض الكابينة الوزارية للحكومة المكلفة، متسائلاً عن كيفية منح مجلس النواب الثقة لحكومة لا يعرف أعضاؤه أسماء المرشحين للحقائب الوزارية ولا سيرهم الذاتية.

وحددت رئاسة مجلس النواب العراقي، بشكل رسمي، يوم غد الخميس الموافق 14 أيار/مايو، موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن جدول الأعمال تضمن فقرة "التصويت على المنهاج الحكومي وحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي".

وكُلّف الزيدي من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني.