مكية يباشر مهامه رئيساً جديداً لهيئة الاستثمار: سنعالج الأخطاء السابقة

شفق نيوز/ أعلن "حيدر محمد مكية" يوم الأحد، مباشرته بمهامه رئيساً جديداً للهيئة الوطنية للاستثمار، مؤكدا على معالجة الأخطاء السابقة.

وقالت الهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مكية باشر بمهام عمله اليوم، رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار، وعقدَ أجتماعاً فور وصوله بالمديرين العامين والكادر المتقدم في الهيئة.

وأكد مكية، خلال الاجتماع وضع الخطط والاستراتيجيات وحسب المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بالاستثمار في البلد ومعالجة الاخطاء السابقة والسير قدما بعملية استثمارية مواكبة لما تشهده الدول المتطورة، موضحاً أن العراق يمتلك كل مقومات النجاح في هذا القطاع المهم .

وشدد رئيس الهيئة على اهمية ان تبذل كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار اقصى جهودها خلال الفترة المقبلة ، لتحسين الواقع الاستثماري ومحاربة الفساد وايجاد الحلول للعقبات امام المستثمرين خلال فترة زمنية قصيرة .

وبين: "وضعنا الخطط والاستراتيجيات وحسب المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بالاستثمار في البلد ومعالجة الأخطاء السابقة".

وأضاف مكية أن "الفترة المقبلة نسعى من خلالها لتحسين الواقع الاستثماري ومحاربة الفساد وايجاد الحلول للعقبات امام المستثمرين خلال مدة زمنية قصيرة".

وفي وقت سابق من الإسبوع الماضي، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن السوداني قام بتعيين مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم حيدر مكية، رئيساً لهيئة الاستثمار الوطنية، بدلاً من رئيسها الحالي بالوكالة سالار محمد أمين.

وكان السوداني قد وافق في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على استقالة رئيسة الهيئة السابقة سهى النجار، وتم تكليف نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين رئيساً للهيئة وكالة.