مكون من 28 نائباً.. أول تحالف سياسي بين العرب والكورد في البرلمان العراقي

شفق نيوز / أُعلن في بغداد، يوم الأربعاء، عن انبثاق أول تحالف سياسي بين العرب والكورد في البرلمان العراقي، يتكون من مكون من 28 نائباً فائزاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بحضور رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيس حركة امتداد علاء الركابي، وبحضور مراسل وكالة شفق نيوز.

والتحالف الذي حمل اسم "من أجل الشعب" يضم الجيل الجديد، وحركة امتداد، وعدداً من المستقلين، ويصل مجموعهم إلى 28 فائزاً في الانتخابات الأخيرة.

وقال عبد الواحد، خلال المؤتمر الصحفي، إن "الثوابت الوطنية هي جزء الأساسي من القاعدة الوطنية، وإن العملية الانتخابية هي جزء من الديمقراطية، إلا أنها ليست قرار وثقافة عمل بها كمجتمع".

وأضاف أن "أبواب التحالف مفتوحة لشرفاء الوطن والذين يرديون بناء الوطن ولا مكان بيننا للباحثين عن مصالحهم الشخصية"، معلنا في الوقت نفسه، رفض "المناصب الحكومية كافة، والتمسك بالمعارضة الوطنية".

ورداً على سؤال لشفق نيوز، أوضح شاسوار، أن "التحالف يضم 18 مقعداً من حراك الجيل الجديد وامتداد، ومع عدد من المستقلين يصل إلى 28 مقعداً، وقد يصل إلى أكثر من ذلك"، مردفاً بالقول "لدينا إيمان بانضمام عدد من النواب في المستقبل إلى التحالف وقد يصل إلى 40 معارضاً في البرلمان".

من جانبه، نوه رئيس حركة امتداد، علاء الركابي، إلى أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن تحالف سياسي يشمل الأخوة في الوطن الواحد عرب وكورد، وعن طريق التحالف نسعى لتوحيد جهود كل القرارات السياسية وبما فيها النيابية".

وأضاف الركابي: "تحالفنا من أجل الشعب ولن نشترك في أي حكومة محاصصة، وسنكون معارضة حقيقية وبكل فخر خلال الدورة البرلمانية الحالية"، موضحاً أن "المعارضة داخل البرلمان ستكون للمشاريع السياسية وغيرها التي فيها ضرر للمجتمع".

وأشار إلى أن "تحالف (من أجل الشعب)، هو جزء من أجل الشعب والمظاهرات كانت تعبر عن الشعب، والمشكلة كانت في الإدارة"، مبينا أن "الأجيال القادمة في البلاد في حال توفر الفرصة الحقيقة سيكون لها دور في قيادة هذا البلد".