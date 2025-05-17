مكتفياً بلقاء منفرد مع السوداني.. أمير قطر يغادر بغداد دون خطاب في القمة العربية

شفق نيوز/ غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبل قليل، العاصمة بغداد، دون إلقاء كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين واكتفى بلقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووفقاً لوكالة القطرية للأنباء، فإن تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، غادر اليوم العاصمة العراقية بغداد، بعد ترؤسه وفد قطر المشارك في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولم تشر الوكالة لأسباب المغادرة.

وعقد السوداني، لقاءً ثنائياً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالتزامن مع انطلاق القمة العربية في بغداد، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، بحضور ستة زعماء دول ومسؤولين من الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ونوابهم ووزراء الخارجية الذين يمثلون دولهم في القمة.

وسلم رئيس وفد مملكة البحرين رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي أعلن بدوره افتتاح أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة العراق.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة العمل المغلقة لاعتماد جدول الأعمال ومناقشة القرارات، تعقبها جلسة ختامية علنية تتضمن إعلان بغداد، وكلمة ختامية من رئيس المؤتمر، إلى جانب تحديد مكان انعقاد الدورة المقبلة (القمة الـ35).

كما ستُعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، إذ تنطلق الجلسة الافتتاحية عصراً، تليها جلسة العمل الأولى لمناقشة واعتماد المشاريع والقرارات، وتُختتم أعمال اليوم بمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية العراقي والأمين العام لجامعة الدول العربية، يُعقد عند المساء.