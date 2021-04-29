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مكتب مسعود بارزاني يعلن تفاصيل اجتماع الأخير مع برهم صالح

Category: سیاسة

Date: 2021-04-29T10:10:27+0000
مكتب مسعود بارزاني يعلن تفاصيل اجتماع الأخير مع برهم صالح

شفق نيوز/ أعلن مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس ان الأخير استقبل في مصيف صلاح الدين رئيس الجمهورية برهم صالح.

وذكر بيان صادر عن المقر ورد لوكالة شفق نيوز، انه خلال الاجتماع تم التباحث حول آخر المستجدات والمتغيرات السياسية في العراق، وتبادل الجانبان الآراء بشأن العملية السياسية العراقية والانتخابات المقبلة، والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

وأوضح البيان أنه خلال اللقاء تم تسليط الضوء على العلاقات بين اربيل وبغداد، ومعالجة الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، والتنسيق فيما بينهما لما يمثل عامل استقرار يشمل اجزاء العراق كافة.

وكان الوضع السياسي في الإقليم، والعلاقات بين الجهات في الإقليم محورا آخر من اللقاء، وفقا للبيان.

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