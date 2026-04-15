مكتب محافظ كركوك: ريبوار طه مستمر في مهامه رسمياً

شفق نيوز- كركوك

أكد المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك، اليوم الأربعاء، أن المحافظ ريبوار طه ما يزال يمارس مهامه بشكل رسمي، نافياً الأنباء المتداولة بشأن تقديم استقالته.

وذكر المكتب في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طه مستمر في أداء واجباته القانونية والإدارية، ولم يتقدم حتى الآن بأي كتاب رسمي للاستقالة إلى مجلس المحافظة".

وأضاف أن المحافظ "ملتزم بتنفيذ أي قرار يصدر عن الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن إجراء تغيير في المنصب"، مشيراً إلى أن "استقرار كركوك واستمرار المشاريع الخدمية يمثلان أولوية".

وأكد البيان أن المحافظ سيواصل أداء مهامه رسمياً لحين تسليم المسؤولية، في حال صدور أي قرار بهذا الشأن.

وتتجه الأنظار في كركوك إلى جلسة طارئة لمجلس المحافظة يوم غد الخميس، يُرتقب أن تحسم ملف منصب المحافظ، وسط حراك سياسي متسارع.

وتشير المعطيات إلى أن استقالة المحافظ ريبوار طه، المقدّمة سابقاً ضمن اتفاق سياسي، قد تُفعّل خلال الجلسة، تمهيداً لانتخاب بديل عنه.

وتبرز ترشيحات بتولي رئيس الجبهة التركمانية محمد سمعان المنصب، في إطار تفاهمات لتدوير المواقع بين المكونات، وسط توقعات بأن تسفر الجلسة عن انتقال إداري جديد يهدف إلى إنهاء حالة الانسداد وتحقيق توازن سياسي في إدارة المحافظة.