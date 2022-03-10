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مكتب بارزاني يكشف جانباً من المباحثات الهاتفية مع الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-03-10T19:47:12+0000
مكتب بارزاني يكشف جانباً من المباحثات الهاتفية مع الصدر

شفق نيوز/ أكد مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تلقي الأخير اتصالاً هاتفياً من زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر.

وذكر بيان للمكتب، أن "الجانبين تبادلا الآراء حول العملية السياسية في العراق وآخر خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، من دون الخوض بتفاصيل أكثر.

وكان مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن اجراء الأخير مباحثات هاتفية مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً أيضا، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر".

وأضاف البيان، أن "الاتصالات الهاتفية، جرى خلالها، التباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

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