مكتب النائب سجاد سالم: قوة بزي أمني اقتحمت المبنى واغلقته بعبارة "بأمر الحشد"

شفق نيوز/ اعلن مكتب النائب المستقل سجاد سالم يوم الخميس، تعرض مبنى المكتب إلى اقتحام من قبل قوة عسكرية وفقا لما أبلغه المكتب لوكالة شفق نيوز.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب المستقل أن "قوة بزي أمني وسيارات حكومية اقتحمت المكتب وسط محافظة واسط امام انظار القوات الامنية".

وأضاف أن القوة قامت بالاعتداء على ضابط برتبة عميد وتسببت له جروحاً"، مشيرا إلى أن القوة غادرت المكان بعد ان خطت عبارة على جدار المكتب (مغلق بأمر الحشد)".